Мужское - женское - Беременна в 15 (22.03.2018)

Добавлено: 22 мар 2018 в 19:35 ,

Мужское – женское. История юной матери последний выпуск 22 марта. 16-летняя Зарина Шаропова из Новосибирска родила ребенка от 23-летнего гражданина Таджикистана Фарида Кенжаева. Теперь она вынуждена воспитывать свою двухмесячную дочку одна, поскольку Фарида почти на год посадили в тюрьму. Зарина вместе с матерью Ириной Шароповой мечтают об освобождении Фарида, но интернет-пользователи, которые уже несколько недель обсуждают эту историю, в шоке от позиции Ирины и не понимают, как можно защищать педофила. Проект, который с помощью экспертов и зрителей постарается помочь мужчинам и женщинам разобраться в их отношениях и преодолеть житейские проблемы. Ведущие — Александр Гордон и Юлия Барановская.



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