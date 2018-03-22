МВД отвергло идею продления водительских прав «автоматом»

Официальный представитель МВД России Ирина Волк прокомментировала идею московских властей автоматически продлевать срок действия водительских удостоверений жителей столицы.

По словам Волк, «в настоящее время предлагаемое новшество об автоматическом продлении водительских удостоверений не может быть реализовано», передает РИА Новости.

Чтобы срок действия прав продлевался автоматически, сотрудники Госавтоинспекции должны получить непосредственный доступ к результатам медицинского освидетельствования водителей (речь идет о медосмотре, необходимом для получения или продления срока действия водительского удостоверения).

Однако эти данные защищены врачебной тайной и не могут быть предоставлены третьим лицам. «В связи с чем представление гражданином оригинала медицинского заключения остается обязательным», — пояснила Ирина Волк.

Но даже если в закон будут внесены изменения, дающие госавтоинспекторам доступ к медицинской тайне граждан, в России все равно не существует единой информационной базы медицинских заключений о наличии и отсутствии медицинских противопоказаний, медицинских показаний или ограничений к управлению транспортными средствами у водителей, отметила представитель МВД

Продлить срок действия водительского удостоверения можно через МФЦ, в экзаменационном подразделении Госавтоинспекции или через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг с 30%-ной скидкой на оплату госпошлины.