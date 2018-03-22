На фоне слухов о невыносимой жизни в Белом доме Мелания Трамп показала счастливую фотографию с мужем

Мелания Трамп

Мелания Трамп, похоже, решила развеять слухи о том, что ей не нравится жизнь в Белом доме. В ответ на предположения журналистов и комментарии инсайдеров о трудном положении первой леди она опубликовала в Twitter фотографию с мужем, на которой счастливо улыбается, стоя на балконе официальной резиденции.

Привет от @WhiteHouse, – подписала она кадр.

Дональд и Мелания Трамп

На снимке президентская чета позирует на фоне заснеженной южной лужайки Белого дома. Фото было опубликовано после откровений источника из окружения первой леди. По его словам, Мелания Трамп в ярости из-за того, что с переездом в Вашингтон ее тихая и спокойная жизнь превратилась в круглосуточное торнадо.

Всего этого она не хотела. Ее семья стала похожа на Кардашьян: скандалы, разводы, кричащие заголовки газет, – сказал инсайдер.

Да, скандалы и разводы имеют место, но первая леди старается сохранять невозмутимость на публике.

Фото из Twitter Мелании Трамп