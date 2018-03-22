На Каспийской флотилии прошли учения по предотвращению отравления вредными химическими веществами корабельного состава

На Каспийской флотилии (КФл) в рамках Единого дня радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты прошли учения по предотвращению отравления вредными химическими веществами корабельного состава.

По замыслу учебных мероприятий, в пункте якорной стоянки кораблей было обнаружено резкое повышение содержания вредных химических веществ.

В ходе учений экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малых ракетных кораблей «Град Свияжск», «Великий Устюг» и «Углич» выполнили мероприятия по применению средств индивидуальной защиты при возникновении опасности заражения отравляющими веществами.

По сигналу «Радиационная опасность», подразделения РХБ защиты начали ликвидацию последствий радиоактивного заражения путем специальной обработки корпуса и поверхностей корабля обеззараживающим средством.

По окончании учений экипажи кораблей сдали зачёты по определению уровня радиации в организме с помощью индивидуальных дозиметров.