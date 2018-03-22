На самом деле - Двойное убийство в пентхаусе (22.03.2018)

Добавлено: 22 мар 2018 в 21:02 ,

На самом деле. Отец убитой проверяет на детекторе ее мужа последний выпуск 22 марта. Виктория Казарян и ее девятилетняя дочь Нина были убиты в 2015 году в собственной квартире, в пентхаусе в самом центре Москвы. По подозрению в совершении преступления был задержан глава семьи Хорен Казарян. В ходе следствия выяснилось, что погибшая Нина — не его дочь. Неужели это и стало мотивом для убийства? Спустя два с половиной года с Хорена Казаряна внезапно сняли все обвинения. Но родственники его погибшей жены Виктории уверены: на свободу вышел убийца. Ведущий Дмитрий Шепелев.



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