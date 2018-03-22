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На Троих - 4 сезон, 30 серия (21.03.2018)


Добавлено: 22 мар 2018 в 17:01,
Новый сериал-фильм На Троих 4 сезон 30 серия 21 марта. Зачем бухгалтер съела отчеты? Как сделать предложение блондинке на пляже? Как учительница развлеклась с директором в кабинете? В Киеве торжественно провели полярников в Антарктиду на станцию “Академик Вернадский”. Новый глава антарктического центра обещает, что это будет последняя чисто мужская экспедиция. В следующем году в Антарктиду на зимовку снова поедут женщины. Персонажи юмористического скетч-шоу хорошо знакомы зрителям – это обычные врачи, гаишники, полицейские, офисный «планктон». В сериале снимались: Егор Крутоголов, Евгений Гашенко, Евгений Сморыгин, Александр Бережок, Олег Иваница, Марина Поплавская, Виктория Булитко, Яна Глущенко.

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Добавлено: 22 мар 2018 в 17:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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