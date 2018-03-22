Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, которую считаные минуты назад лишили депутатской неприкосновенности, задержана в Киеве по подозрению в подготовке государственного переворота путем организации террористических актах на административных объектах.
АктуальноПророссийские боевики совершили отвратительный поступок на Донбассе - 16:29 Ространснадзор предписал приостановить полеты Ан-148 - 16:48 Высланных из Лондона российских дипломатов проводили «Прощанием славянки» - 16:48 СМИ узнали об ошибке в названии программы по разработке «Новичка» - 16:49 Тофу впервые попал в Америку благодаря Бенджамину Франклину - 16:49 Песков назвал заявление Меркель по «делу Скрипаля» не обнадеживающим - 16:49 СМИ узнали о подготовке отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга - 16:50 Пентагон хочет потратить 48,5 млн долларов на маломощные ядерные боеголовки для - 17:00 Светлана Бондарчук, Юлия Пересильд, Сати Казанова и другие поддержали флешмоб - 17:01 "Финал четырех" женской ватерпольной Евролиги в апреле пройдет в Киришах - 17:21 Зрада: У Порошенко призывают признать выборы в России - 17:30 Платформа ALTAIR VR – виртуальное образование - 17:33 На Кубани начался самый зрелищный этап окружных состязаний профессионального - 17:42 MBFashionDay состоялся 17 марта в Санкт-Петербурге - 17:48 В Росатоме придумали прибор, управляющий желаниями людей - 17:49 Генерал Наев: ВСУ будут готовы к полному освобождению оккупированных территорий - 17:50
Новости » Новости на сегодня » Надежду Савченко задержали за попытку госпереворота
Надежду Савченко задержали за попытку госпереворота
Добавлено: 22 мар 2018 в 15:23, Категория: Новости на сегодня
Материалы по теме:
Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 22 мар 2018 в 15:23, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru
Добавить комментарий
Популярное на сегодняеще новости
Новости Россииеще новости
Новости шоу-бизнесаеще новости
Новости политикиеще новости
Новости экономикиеще новости
Новости обществаеще новости
В ракетном соединении ВВО проведены электронные стрельбы ОТРК «Искандер-М» с использованием данных войсковых разведчиков
На Каспийской флотилии прошли учения по предотвращению отравления вредными химическими веществами корабельного состава
Происшествияеще новости
Новости Украиныеще новости
Мировые новостиеще новости
Лента новостей
Мария Кохно не боится влюбляться и любить - 14:56 Преимущества стеклянных дверей в интерьере дома - 14:44 Кейт Миддлтон посетила последнее перед декретным отпуском публичное мероприятие - 14:41 Песков отреагировал на скандальную историю с домогательствами в Госдуме - 14:16 Парасюк в Раде толкался с охраной и обзывал их начальника Гелетея собакой (ФОТО, ВИДЕО) - 14:14 В Киевском метро задержали мужчину со взрывчаткой - 14:09 Алексей Чайчиц знает, как понять, что ему с кем-то не по пути - 13:56 Премьер Сингапура предложил Путину принять участие в Восточноазиатском саммите - 13:51 Луценко — Савченко: «Захарченко надо было взрывать» - 13:42 Инсайдер: Джастин Бибер флиртует с другой, чтобы вызвать ревность Селены Гомес - 13:20 Ольга Бузова в компании полуголых мужчин поставила на колени бывшего мужа Дмитрия Тарасова - 13:07 Генпрокурор Украины увязал обвинение Савченко в терроризме с Россией - 13:03 В древнекитайской гробнице нашли сосуд с алкогольным напитком - 13:03 В Госдуме решили поддержать призыв в армию без повесток - 13:03
Последние новости
СБУ под Харьковом разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ - 16:00 Работа над ошибками: КПРФ назначила виновного в провале Грудинина - 15:50 Посол РФ в Лондоне обвинил власти Британии в нарушении Венской конвенции - 15:44 В ракетном соединении ВВО проведены электронные стрельбы ОТРК «Искандер-М» с использованием данных - 15:30 МОЛНИЯ: Савченко задержали в Киеве (+ВИДЕО) - 15:28 «Лаборатория Касперского» вычислила виртуального шпиона ЦРУ и АНБ - 15:24 Надежду Савченко задержали за попытку госпереворота - 15:23 ЦИК не выявил существенных нарушений на выборах-2018 - 15:23 Матвиенко предложила заменить систему ОМС добровольными взносами - 15:23 МВД отвергло идею продления водительских прав «автоматом» - 15:22 Верховная Рада подвела Надежду Савченко под арест - 15:22 Союзники по НАТО предложили Британии помощь в расследовании дела Скрипаля - 15:16 В Донбассе соблюдается перемирие: карта АТО - 15:02