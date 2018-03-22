Напряженная обстановка: под зданием Верховной Рады проходят сразу два митинга

Митинги в “поддержку” и “против” депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко проходят возле здания парламента в центре Киева. Об этом сообщают местные СМИ.Сегодня, 22 марта, Регламентный комитет Верховной Рады единогласно поддержал запрос Генеральной прокуратуры и предложил депутатам снять неприкосновенность с Надежды Савченко. После заседания комитета Савченко и вышла к людям.Часть собравшихся поддерживают Надежду Савченко и считают, что она ни в чем не виновата. Участники другого митинга напротив – скандируют обидные слова в адрес депутата и обвиняют ее в тех преступлениях, которые ей инкриминирует ГПУ.Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в том, что она планировала осуществить террористический акт в здании Верховной Рады.