Названы маршруты Ryanair из Украины

Лоукостер Ryanair готовится открыть в Украине 15 маршрутов из Киева и Львова. Об этом передает fly4free.
Презентация должна состояться 23 марта в аэропорту «Борисполь». Ryanair собирается презентовать 10 новых маршрутов из Киева и 5 новых маршрутов из Львова:
Киев — Лондон, Британия (аэропорт Станстед)
Киев — Стокгольм, Швеция (аэропорт Скавста)
Киев — Вильнюс, Литва
Киев — Вроцлав, Польша
Киев — Барселона, Испания
Киев — Варшава, Польша (аэропорт Модлин)
Киев — Гданьск, Польша
Киев — Краков, Польша
Киев — Познань, Польша
Киев — Братислава, Словакия
Львов — Лондон (аэропорт Станстед)
Львов — Варшава (аэропорт Модлин)
Львов — Мемминген, Германия
Львов — Дюссельдорф, Германия (аэропорт Везе)
Львов — Краков, Польша
Ранее сообщалось, что RyanAir начнет полеты в Украину с Киева.
Фото: EPA