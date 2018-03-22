НЛО пролетел рядом с самолетом: пассажир опубликовал шокирующую видеозапись

Шокирующая видеозапись, сделанная из иллюминатора самолета, появилась в Сети. Огромный НЛО проследовал совсем рядом с воздушным судном.

Интересные кадры сделал на свой смартфон пассажир одной из китайских авиалиний. Загадочный объект пролетел на близком расстоянии от самолета, а затем скрылся в облаках. Пилоты авиалайнера, скорее всего, НЛО не заметили, потому что никак на него не прореагировали.

Пользователи Сети, посмотревшие видеоролик, выдвинули различные версии. Некоторые считают, что в кадр попал дирижабль. По мнению других, дирижабли не могут передвигаться с такой скоростью.