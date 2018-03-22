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О самом главном - Как выбрать натуральный сыр (22.03.2018)


Добавлено: 22 мар 2018 в 21:02,
О самом главном. Как выбрать натуральный сыр последний выпуск 22 марта. Гормональный фон. Гормоны соматотропин, тестостерон, гормоны щитовидной железы. Как взаимосвязаны спортивные нагрузки и гормоны. Причины одышки. Возрастная дальнозоркость (пресбиопия). Одиночество в старости – советы врачей-геронтологов. Хронические боли в спине, невралгии, мышечные спазмы знакомы многим. Виновата в этом современная жизнь со стрессами, гиподинамией, неправильными и нерегулярными физическими нагрузками. Один из важных элементов терапии и профилактики хронических болей – это лечебная физкультура. Еще может помочь изменение привычного поведения. Необходимо делать регулярные перерывы в работе.

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Добавлено: 22 мар 2018 в 21:02, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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