Обнародованы приглашения на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри разослали приглашения на свою свадьбу, которую посетят 600 гостей. Свадебная церемония, запланированная на 19 мая, пройдет, как известно, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. После нее королева Елизавета II даст обед в зале Святого Георгия.Примерно 600 человек, в том числе члены королевской семьи, родственники Меган Маркл и друзья, приглашены на церемонию в часовне и обед, а 200 избранных посетят еще и прием во Фрогмор-хаусе, особняке XVII века, находящемся на расстоянии километра от Виндзорского замка. Фрогмор-хаус – загородная резиденция членов британской королевской семьи. Меган и Гарри ездили туда для фотосессии по случаю помолвки.

Принц Гарри и Меган Маркл

Приглашения на свадьбу были выпущены типографской компанией Barnard and Westwood, которая с 1985 года имеет разрешение на изготовление печатной продукции по заказу Ее Величества. Для пригласительных на свадьбу внука королевы выбрали черный цвет шрифта и золотой – для герба принца Уэльского, а также для декоративных элементов по краям.

Над созданием пригласительных трудилась девушка по имени Лотти Смолл, которая недавно освоила работу на печатном станке 1930-х годов.

Приглашения на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

Лотти Смолл за работой