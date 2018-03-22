Обратный отсчет - 16 серия (21.03.2018)

Добавлено: 22 мар 2018 в 17:00 ,

Новый сериал-фильм Обратный отсчет 16 серия 21 марта. Известного фотографа находят отравленным в собственной студии. Незадолго до гибели тот проводил съемки для молодого человека, работающего моделью. Майор Корсаков узнает, что в роковой вечер в студию заходила женщина в ярком дизайнерском пальто. Ею оказывается стилист и бывшая манекенщица Элла, мать Корсакова. Майор Корсаков (Юрий Колокольников) и лейтенант Гордеева (Полина Максимова) работают в оперативно-розыскном подразделении полиции. Их задача не просто поймать преступника, но и удержать жертву от мести, не дать человеку преступить черту закона.



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