Одруження наосліп - 4 сезон, 9 выпуск - Александра и Александр (21.03.2018)

Добавлено: 22 мар 2018 в 19:35 ,

Свадьба вслепую 4 сезон 9 серия Александра и Александр последний выпуск 21 марта. Героиня уже была замужем, но брак просуществовал всего 4 месяца. С момента развода прошло уже полтора года, и она очень не хочет повторять ошибки. Именно поэтому психологи проекта нашли ей мужественного, целенаправленного и надежного мужа. 35-летний “парень-ураган” из Одессы работает юристом и имеет много увлечений. Но есть одно “но”: Александр – закоренелый холостяк, который, кажется, не всегда готов идти на компромиссы. Красавица, соскучилась по романтике и заботе, и богатырь из солнечного края, который способен быть нежным и романтичным. Он станет для нее мужчиной мечты, но со временем потеряет ее доверие. Удастся ли влюбленным преодолеть пропасть недоразумений.



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