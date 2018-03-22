Оформить собственный магазинчик продуктов – просто с «Документ Групп»

Отличная идея – заняться собственным бизнесом. Остановиться лучше в том направлении, которое постоянно актуальное и приносит стабильный доход. Хорошее решение – продуктовый магазин. Люди могут отказывать себе во многом, но продукты будут всегда пользоваться спросом. Главное – составить грамотный бизнес план. Конкуренция в этом деле большая, поэтому к реализации идеи нужно подойти ответственно. Придется потрудиться над проектом и документами. Чтобы узнать детальнее, как открыть продуктовый магазин, переходите на страницу https://dokyment.com.ua/otkryt-produktovyj-magazin.Как достичь намеченной целиСогласно советам профессионалов, стоит придерживаться такого алгоритма:• составить бизнес-план и найти возможности дополнительных инвестиций, если при расчете суммы вложений, выяснится, что нужно дополнительное финансирование;• определиться с видом предпринимательской деятельности и системы налогообложения;• подумать над ассортиментом продуктов, включая необходимые для ежедневного пользования мелочи. Здесь нелишним будет изучить спрос потребителей в данном районе;• принять решение по поводу размеров будущего магазина: супермаркет, гастроном или небольшой магазинчик рядом с домом;• выбрать формат обслуживания: самообслуживание либо классическая схема «продавец у прилавка»;• заняться поиском комфортного помещения. Необходимо свободное пространство для стеллажей и полок, холодильников. Для удобства покупателей также нужно оставить достаточно места. Важна и планировка расположения товаров, кассы и зоны покупок;• изучить поток потенциальных клиентов в округе;• найти оборудование, для старта его можно арендовать, затем – закупать;• определиться с поставщиками;• подобрать ответственный и приветливый персонал, умеющий работать с кассовым аппаратом;• привести помещение и оборудование в порядок. Идеальная чистота и санитария – залог будущего успеха;• при раскрутке торговой точки нужен эффективный маркетинговый ход.Эксклюзивная вывеска, яркая витрина, реклама скидок или акций, продажа какого-нибудь уникального товара, к примеру, собственного производства, который можно приобрести только в вашем магазине – все это привлекает клиентов.Соблюдайте свои стандарты, требуйте от персонала максимум ответственности и порядочности. Если есть желание, все задачи решаемые.Перечень документовДля качественной работы магазина понадобится бухгалтерское сопровождение. Желательно нанять товароведа и хорошую охрану. Также необходимо оформить документацию и установить пожарную сигнализацию. Во всех вопросах надежным помощником станет ООО «Документ Групп». Компания занимается оформлением допусков СЭС и МЧС, разрешений на торговлю спиртным и табаком. По желанию клиента, мы подключаем охрану, предоставляем бухгалтерские услуги, подыскиваем помещения, производим рекламную продукцию и настраиваем кассовый аппарат. Мы избавляем вас от необходимости бегать по инстанциям и выстаивать там огромные очереди. «Документ Групп» сделает все быстро и по приемлемой стоимости.Чтобы ознакомиться подробнее, какие разрешительные документы нужны, заходите на сайт компании: https://dokyment.com.ua/.