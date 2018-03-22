Ольга Бузова в компании полуголых мужчин поставила на колени бывшего мужа Дмитрия Тарасова

Ольга Бузова поставила бывшего супруга Дмитрия Тарасова на колени. Можно по-разному относиться к ведущей скандального реалити-шоу, но в популярности Оле не откажешь.

Вот и недавно начинающая певица приняла участие в фотосессии для глянцевого журнала. На своей странице в Инстаграмм, где 12,5 миллионов подписчиков, Бузова выложила короткий ролик, на котором позирует в компании накачанных полуголых красавцев.

Бурю восторженных эмоций вызвала Ольга Бузова, одетая в вещи супер-модного итальянского бренда. Один из фанатов написал, что своим видео Бузова поставила на колени экс-супруга. И, конечно, звезда согласилась со своим фалловером:

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 21 Мар 2018 в 2:55 PDT