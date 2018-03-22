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Отец Илона Маска объяснил, почему сын считает его воплощением зла


Добавлено: 22 мар 2018 в 07:21, Категория: Шоу-бизнес
Отец Илона Маска объяснил, почему сын считает его воплощением зла

Генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск обладает 20-миллиардным состоянием и собирается колонизировать Марс. Он добился колоссальных успехов в жизни, а его подругами были Талула Райли и Эмбер Херд. У него есть всё, кроме хороших отношений с отцом.

Эррол Маск — отец миллиардера — пригласил журналистов в свой дом в Южной Африке и объяснил, почему Илон считает его воплощением зла. Однажды Маску-старшему предъявили обвинения в убийстве — он застрелил тьроих мужчин, пробравшихся в его дом. Позднее суд оправдал Маска-старшего, так как счел, что это была самозащита, однако Илон забыть этого не смог.

«Илон должен повзрослеть. Ему нужно преодолеть себя. Я не собираюсь отвечать ему тем же. Я хочу подождать, пока в нем возобладает разум. Он устраивает истерику, как избалованный ребенок. Он не может получить то, чего хочет, и теперь я кажусь ему злым монстром, — рассказал Эррол.

72-летний мужчина широко улыбается журналистам, которые отмечают его прекрасное чувство юмора. Как пишет The Mail on Sunday, в гараже Эррола стоят серебристый Bentley Continental и рыболовецкая яхта, а дом украшают фотографии детей. На них изображен Илон со своим братом Кимбелом и сестрой Тоской, а также их сводными сестрами Александрой и Роуз. Когда-то все они были счастливой семьей, пока, по признанию Эррола, в ней не столкнулись два эго. Эррол был успешным инженером-консультантом и сам стал миллионером еще до 30 лет. Со своей первой женой, моделью Мэй Маск, они воспитывали троих детей: Илона, Кимбала и Тоску.

«Я отвозил их в школу на кабриолете Rolls-Royce Corniche, мы держали чистокровных лошадей, на которых они могли кататься, а кроме того, я подарил детям мотоциклы, когда им исполнилось 14 лет. Они были избалованы, я полагаю. Вот почему Илон так ведет себя сейчас,» — говорит Эррол.


Как рассказывал Илон раннее, в детстве отец угнетал его порывы к науке, хотя сам Эррол отмечает, что унаследовал эту тягу он от отца. «Илон был щедр ко мне, когда позже признал, что свой «научный гений» он унаследовал от меня,» — продолжает его отец.

Эррол признает, что развод с его женой Мэй после 16 лет брака произошел по его вине: «Мэй была очень красивой, но вокруг всегда были девушки красивее и моложе.»

В 2002 году, когда Илон заработал достаточно денег и предложил отцу переехать из Южной Африки в США с его второй женой Хайди, но тот отказался. Попытки наладить контакт с отцом постоянно обрываются, ка и полтора года назад. Илон прилетел в Кейптаун на своем частном джете, чтобы поздравить отца с днем рождения, и с удивлением обнаружил, что его молодая подруга, 30-летняя Джана, ждет ребенка.

«Сейчас нашему мальчику уже десять месяцев, я его очень люблю, хотя он и был незапланированным ребенком. Я даже настоял на тесте ДНК, чтобы убедиться в своем отцовстве. Когда я рассказал о беременности Джаны своей дочери Али, я думал, она меня поддержит и поймет. Но она сказала, что я — сумасшедший и психически нездоров. Когда она сообщила об этом остальным моим детям, они все были в бешенстве и сказали, что меня нужно отправить в дом престарелых. Я думаю, Илон был эмоционально уязвим, когда давал интервью обо мне в Rolling Stone. Его как раз бросила его девушка Эмбер Херд, и он плакал больше об их разрыве. Но я — не злой человек. Мне не о чем жалеть. Я — просто отец, который любит своего сына и всех своих детей. И рад тому, что они счастливы, здоровы и в безопасности,» говорит Маск.



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Добавлено: 22 мар 2018 в 07:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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