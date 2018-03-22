Парасюк в Раде толкался с охраной и обзывал их начальника Гелетея собакой (ФОТО, ВИДЕО)

В четверг, 22 марта, нардеп Верховной рады Владимир Парасюк, известный своими скандальными выходками, устроил потасовку с сотрудниками Управления госохраны на входе в парламент.

Главу ведомства Валерия Гелетея он обозвал «ручной собакой Порошенко».

Инцидент произошел после того, как охрана потребовала у одиозного депутата показать, что за металлический предмет находится у него в кармане.

Поросюк не просто отказался, а попутно назвал главу Управления госохраны Гелетея «придурашкой», после чего начал толкаться с охраной.

Сотрудники госохраны настоятельно приглашали Парасюка пройти в отдельное помещение. В итоге депутата все-таки досмотрели, хотя на отдельное помещение он не согласился.

Во время досмотра Парасюк сорвал с себя брючный ремень и набросил его на шею одному из охранников.

Позже, уже находясь в сессионном зале, он, беседуя с журналистами, заявил, что половина народных депутатов ходит в Раду с оружием, а его досматривали, так как он недостаточно лоялен президенту Украины Порошенко.

«Я объясняю, в чем суть. Это маразм, потому что лояльным депутатам гранаты действительно можно проносить, а ты перед ними раздевайся…

Тут и так половина депутатов с пистолетами вошла. Гелетей это ручная собака Порошенко, которая делает все, что ему нужно», — заявил Парасюк.

Напомним, что во время протестов у Верховной Рады 17 октября 2017 г. Владимир Парасюк обвинил бывшего министра обороны Валерия Гелетея в поражении ВСУ под Иловайском, после чего ударил его ногой.