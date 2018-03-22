«Парламент за 60 секунд». 22 марта

В Госдуму поступило более 360 предложений по реализации Послания Президента России Владимира путина Федеральному Собранию, заявил председатель палаты Вячеслав Володин. По его словам, депутаты начали проработку первой части законопроектов, включающую 66 инициатив.

Малые и средние предприятия получат право бессрочного выкупа арендуемого имущества. По действующему законодательству, арендаторы могут воспользоваться имущественным правом выкупа только до 1 июля 2018 года. Рекомендованный к принятию комитетом Госдумы законопроект правительства направлен на стимулирование предпринимателей к открытию нового бизнеса.

Средства на систему здравоохранения эффективнее направлять напрямую из бюджета, минуя страховые компании и фонды ОМС, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикер поручила Комитету Совфеда по соцполитике «отдельно и конкретно» заняться темой страховой медицины.

Региональные власти и органы местного самоуправления смогут получать электронную информацию о правонарушителях, в частности, о тех, кто не соблюдает правила парковки. Соответствующий проект закона Госдуме рекомендовал принять в первом чтении Комитет палаты по безопасности и противодействию коррупции.

Вместо повышения налога на доходы физических лиц, нужно переходить на прогрессивную шкалу налогообложения, заявил «Парламентской газете» депутат от «Справедливой России» Анатолий Аксаков. Ранее СМИ сообщили, что в правительстве обсуждают идею о повышении НДФЛ с 13 до 15%.

Жильцы многоквартирных домов станут оплачивать общедомовые нужды (ОДН) по показаниям счётчиков. Соответствующий законопроект поддержал Комитет Госдумы по жилищной политике.

Местным властям в регионах могут передать полномочия по контролю за сохранностью жилья, предназначенного для сирот. Соответствующий проект закона одобрил Комитет Госдумы и рекомендовал принять в первом чтении. Документ, подготовленный Минобрнауки, также уточняет порядок включения детей-сирот в список очередников.

За небрежное хранение электронной карты призывника будут наказывать штрафом в размере от 100 до 500 рублей. Соответствующий проект поправок в КоАП внесли в Госдуму.

Подследственным разрешат чаще видеться с их несовершеннолетними детьми. Соответствующий законопроект решил направить на рассмотрение в Совет Думы Комитет палаты по безопасности и противодействию коррупции. Если документ примут, то для получения права на свидание будет необходимо письменное разрешение прокурора.

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