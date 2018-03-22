Пентагон признал растущую угрозу российских крылатых ракет Северной Америке

Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Лори Робинсон заявила, что новейшие крылатые ракеты России представляют для стран Северной Америки растущую угрозу, но вероятность удара РФ по США или Канаде чрезвычайно низка.

С таким заявлением Робинсон, чье ведомство отвечает за оборону континентальной части США, выступила в четверг на слушаниях в сенатском Комитете по Вооруженным силам.

«РФ уделяет первоочередное внимание разработке новейших крылатых ракет, способных представлять опасность объектам в Северной Америке на гораздо больших расстояниях, чем мы видели раньше», - заявила Робинсон, отметив, что данные системы весьма опасны для США из-за их большой дальности.

Также она указала на то, что запуск Россией своих крылатых ракет, которые могут быть запущены с подводных лодок или бомбардировщиков, с трудом отслеживается, но тут же признала, что вероятность нанесения удара по американской или канадской территории находится сейчас на очень низком уровне.

По словам главы Северного командования ВС США, сейчас стране для обеспечения защиты от подобных новейших ракет необходимо разработать новую тактику противодействия, вкладывая средства в оборонительные системы и подготовку кадров.