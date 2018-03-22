Песков отреагировал на скандальную историю с домогательствами в Госдуме

Пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков не стал комментировать связанный с домогательствами скандал, в центре которого оказался депутат Государственной думы Леонид Слуцкий. Песков, как сообщают СМИ, назвал соответствующий вопрос находящимся вне спектра вопросов, которыми занимается президентская администрация."Это не вопрос администрации президента", — заявил Песков на брифинге для прессы и был таков. На вопрос: "Ознакомлен ли с ситуацией президент РФ Владимир Путин?" Песков отвечать не стал, добавив лишь: "Я все сказал по этой теме".Накануне, напомним, комиссия по этике, существующая при Госдуме РФ, не выявила поведенческих отклонений у руководителя комитета по международным вопросам Леонида Слуцкого. Последнего, если что, обвинили в домогательствах сразу три работающих в Госдуме журналистки.Ситуация приняла новые обороты, когда редакции целого ряда средств массовой информации объявили Слуцкому бойкот и отозвали своих сотрудников из Государственной думы. Это, в частности, "Эхо Москвы", "КоммерсантЪ", "Дождь" и РБК.Леонид Слуцкий, при этом, продолжает называть обвинения в свой адрес "провокацией".