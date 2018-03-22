Песков попенял Джонсону на неподобающие сравнения

Официальный представитель кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который сравнил Чемпионат мира по футболу 2018 года в России с Олимпиадой-1936 в нацистской Германии, сообщает РИА Новости.

Ранее Джонсон заявил, что российские власти хотят использовать ЧМ-2018 как пиар-ход: «Путин собирается использовать его, как Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года».

Песков в ответ на это заметил: «Совершенно отвратительное заявление, оно не подобает министру иностранных дел страны, любой страны».

Представитель МИДа России Мария Захарова, в свою очередь, отметила: «Если с отравлением Скрипалей нет никакой ясности из-за отказа Великобритании предоставить информацию, то иначе обстоят дела с Борисом Джонсоном: очевидно, что он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства».