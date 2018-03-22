Певец Витас в пьяном виде устроил стрельбу и попал в полицию

Певец Виталий Грачев, выступающий под сценическим псевдонимом Витас, устроил стрельбу из стартового пистолета во время вечеринки в своем загородном доме в Подмосковье, сообщают СМИ.

Выстрелы привлекли внимание соседей, которые вызвали полицию. Прибывшим на место происшествия стражам порядка пришлось брать дом Витаса штурмом. Певец был задержан и доставлен в отделение полиции, где на него составили административный протокол. По предварительным данным, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящий момент Виталий Грачев отпущен домой. На вопросы журналистов он рассказал, что стрелял из стартового пистолета по воронам, а его нервные соседи обратились в полицию.