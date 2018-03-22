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Подлодки ВМС США застряли во льдах Арктики во время отработки удара по России (ФОТО)


Добавлено: 22 мар 2018 в 05:49, Категория: Новости на сегодня
Подлодки ВМС США застряли во льдах Арктики во время отработки удара по России (ФОТО)

Атомные подлодки ВМС США «Хартфорд» и «Коннектикут» застряли в арктических льдах, когда выполняли учебные стрельбы, отрабатывая сценарий нанесения ракетных ударов по России, передаёт РИА «ФАН».

Американское командование считает многоцелевые атомные подводные лодки «USS Hartford» и USS Connecticut гордостью военно-морских сил, так их трудно обнаружить и они обладают большой огневой мощью, имея на борту крылатые ракеты «Томагавк». Но эти субмарины ничего не смогли противопоставить обычному льду, пишет издание.

По плану учений подводные корабли должны были всплыть на поверхность и дать ракетный залп по условным целям в РФ, однако им помешал слишком толстый ледяной покров.

«Быстроходная субмарина USS Hartford (SSN 768) класса „Лос-Анджелес“ пробивается через лёд во время учений ICEX 2018. Эти манёвры ВМС США должны продлиться 5 недель, они проводятся для оценки оперативной готовности флота и повышения понимания Арктики», — пишет американское издание Журнал военно-морского флота, публикующее фото с места событий.



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Добавлено: 22 мар 2018 в 05:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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