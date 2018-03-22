Порошенко назвал цель Украины на ближайшие 10 лет

Президент Украины Пётр Порошенко в интервью изданию Hamburger Abendblatt в среду заявил, что целью страны на ближайшие 10 лет является вступление в НАТО.
«Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель — в следующем десятилетии стать членом альянса», — сказал он.
Порошенко выразил уверенность, что вместе с Украиной Североатлантический альянс станет «сильнее и эффективнее, чем сегодня». «Страны НАТО могли бы поучиться у Украины, как противостоять России», — также заметил лидер страны.
По его словам, Киев намерен получить план действий по полному членству в военном блоке до конца 2019 года.
Ранее специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина пока не готова ко вступлению в НАТО.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
Кабмин Украины решил прекратить действие программы экономического сотрудничества с РФ
Жириновский предложил внести изменения в избирательное законодательство
Телеканалы должны тщательнее выбирать гостей политических ток-шоу, заявила Матвиенко