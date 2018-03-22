Порошенко назвал цель Украины на ближайшие 10 лет

Президент Украины Пётр Порошенко в интервью изданию Hamburger Abendblatt в среду заявил, что целью страны на ближайшие 10 лет является вступление в НАТО.

«Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель — в следующем десятилетии стать членом альянса», — сказал он.

Порошенко выразил уверенность, что вместе с Украиной Североатлантический альянс станет «сильнее и эффективнее, чем сегодня». «Страны НАТО могли бы поучиться у Украины, как противостоять России», — также заметил лидер страны.

По его словам, Киев намерен получить план действий по полному членству в военном блоке до конца 2019 года.

Ранее специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина пока не готова ко вступлению в НАТО.

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