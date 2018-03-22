Представитель Игоря Ротенберга опроверг покупку космического «Гонца»

Официальный представитель Игоря Ротенберга — сына акционера компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга — объявил РИА Новости, что сообщения средств массовой информации о вложении бизнесменом средств в космическую компанию не соответствуют действительности.

Ранее «Коммерсантъ» опубликовал материал о том, что у единого оператора по системам связи, вещания и ретрансляции госкорпорации «Роскосмос» — АО «Спутниковая система "Гонец"» — появился новый акционер. По утверждению источников издания, с 21 марта 49% акций АО принадлежат компаниям, две из которых аффилированы с предпринимателем Игорем Ротенбергом.

Однако представитель Ротенберга заявил: «Мы опровергаем любую связь Игоря Ротенберга с компанией "Гонец"».

Между тем в случае подтверждения данной информации можно было бы говорить о прецеденте, отмечает «Коммерсантъ», поскольку впервые почти половина акций компании из космической отрасли оказалась бы в руках частных инвесторов.