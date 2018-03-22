Преимущества стеклянных дверей в интерьере дома

С недавних пор стеклянные двери считаются особым признаком изящности и изыска интерьера. Они все чаще встречаются в публичных заведениях, вроде торговых центров. Но не менее привлекательно раздвижные двери из стекла смотрятся в утонченном интерьере дома, а их использование еще более удобное, нежели обычных створчатых моделей.

Сегодня раздвижные стеклянные двери общепризнаны и широко используются для украшения дома в качестве дверей шкафов, полок и другой мебели. Еще более эффектно они применяются в качестве межкомнатных дверных полотен, обладающих рядом преимуществ:

У них упрощенная процедура монтажа, которая не требует сложной перепланировки;

Высокие дизайнерские качества, которые при этом не обременяются заоблачными ценами на рынке;

Большинство современных дверей из стекла покрываются специальными покрытиями и закаляются под высоким давлением, что делает их прочной альтернативой привычных деревянных моделей;

Они не требуют специального за ними ухода, ведь их достаточно просто протереть ветошью;

Могут сочетать в себе различные декоративные идеи, в том числе искусные художественные изображения, матовые, глянцевые и другие наполнения;

Выполняют роль дополнительного рассеивания освещения, что делает помещение еще более светлым.

Все вышеперечисленные качества дополняются эксклюзивными размерами, моделью и украшаются индивидуальными предпочтениями заказчиков в компании ECALUM. Выполнение по точным размерам, формам и преференциям позволяет предприятию изготавливать изящные, утонченные, а главное, подходящие именно вам модели дверей из самых изысканных материалов на выбор. Сделав указание на точный подбор цвета, наполнения и других параметров, все, что остается клиенту – это дожидаться своего заказа в установленные сроки.