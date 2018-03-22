Президент "Авангарда" Сушинский: не говорил с тренером Быковым о работе в клубе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости, Тарас Барабаш. Президент омского хоккейного клуба "Авангард" Максим Сушинский заявил, что не связывался с тренером Вячеславом Быковым на предмет работы в команде.

"Честно, я не связывался с Вячеславом Аркадьевичем Быковым. Может, кто-то это сделал кроме меня, но это вряд ли", - сказал Сушинский РИА Новости по телефону.

Сушинский 17 марта занял пост президента "Авангарда", тогда же он заявил, что решение по главному тренеру будет принято позднее.

Быков ранее тренировал московский ЦСКА, уфимский "Салават Юлаев", санкт-петербургский СКА и сборную России.