Принц Гарри соберет на свадьбе с Меган Маркл почти всех своих бывших девушек

Принц Гарри

Принц Гарри не просто сумел сохранить нормальные человеческие отношения со своими бывшими возлюбленными, но даже остался с ними друзьями. Более того, он пригласил Крессиду Бонас, Челси Дэви и Элли Голдинг, с которыми встречался до Меган Маркл, на свою свадьбу. 31-летняя Голдинг получила приглашение последней и, как рассказал на днях источник, это стало для нее приятным сюрпризом:

Элли и Гарри — хорошие друзья, поэтому она, конечно, очень обрадовалась,

— поведал инсайдер.

Принц Гарри и Элли Голдинг

Певица, которая в 2011 году на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон присутствовала в качестве приглашенной звезды, на этот раз если и подойдет к микрофону, то только для того, чтобы произнести свадебный тост — петь на празднике она не собирается.

Она просто хочет отметить свадьбу своего друга,

— рассказал источник.

На торжество певица придет, как ожидается, вместе со своим 26-летним бойфрендом Каспаром Джоплингом.

Элли Голдинг и Каспар Джоплинг

Напомним, что об отношениях принца Гарри и Элли Голдинг заговорили летом 2016 года, когда они вместе появились на турнире по поло Audi Polo Challenge в Беркшире. Тогда, по словам очевидцев, они не скрывали своих чувств и даже целовались на публике. Официально же подтверждения этого романа так и не состоялось.

Принц Гарри и Элли Голдинг

Как отреагирует на чрезмерное дружелюбие своего жениха Меган Маркл, остается только догадываться. Но, учитывая то, что их торжество все больше отходит от королевских традиций и обещает быть не совсем ординарным, наличие бывших девушек принца Гарри в числе приглашенных гостей на свадьбе ее смутить не должно.

Меган Маркл