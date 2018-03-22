Прямой эфир - Андрей Малахов. Мария Максакова (22.03.2018)

Добавлено: 22 мар 2018 в 21:02 ,

Андрей Малахов. Прямой эфир. Год спустя у нее появился новый возлюбленный последний выпуск 22 марта. Скандальная миграция семьи депутатов Дениса Вороненкова и Марии Максаковой произвела настоящий фурор. В Москве влиятельные политики и простые граждане возмущались предательством, а в Киеве чета была нарасхват. Но произошло шокирующее убийство в центре украинской столицы. Полтора месяца Мария Максакова скорбела об убитом муже и потом вдова начала искать место под солнцем в новой жизни и даже обзавелась влиятельными покровителями. Как одинокой женщине, матери маленького ребенка удалось своими руками сколотить весомый политический капитал. И какая опасность для беглых лиц исходит от ее прежних связей.



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