Пушков не исключил появления в законодательстве понятия «информвойна»

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков не исключил возможности закрепления на законодательном уровне понятий «информационная война» и «средство ведения информационной войны».
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«Мы можем, например, кстати, об этом говорят и в западных странах, провести различия между средствами массовой информации и средствами ведения информационной войны», — сказал сенатор ТАСС после круглого стола в Совете Федерации по теме «Россия и Запад после выборов: информация как инструмент конфликта».
Как отметил парламентарий, существуют СМИ, задача которых — информировать в рамках принятой в обществе идеологии, а также существуют «средства, которые созданы для дезинформации», цель которых — создание атмосферы политической вражды.
«Я не исключаю, что потребуется (специальное — прим. ред.) законодательство на каком-то этапе, которое разграничит эти вопросы», — добавил Пушков, отметив, что
дефиниция «информационная война» также может стать основой для проработки соответствующей законодательной базы.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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