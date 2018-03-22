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» » Пусть говорят - Джигарханян наносит ответный удар (22.03.2018)

Пусть говорят - Джигарханян наносит ответный удар (22.03.2018)


Добавлено: 22 мар 2018 в 22:51,
Пусть говорят. Суд наложил арест на квартиру Виталины Цымбалюк-Романовской последний выпуск 22 марта. Сенсационный поворот в отношениях народного артиста Армена Джигарханяна с бывшей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской: суд наложил арест на квартиру Виталины и ее счет в миллион рублей. Теперь квартира, в которой жила Виталина до разрыва с артистом, под арестом, а вторая — по документам тоже теперь не принадлежит ей. Кто же новый владелец? Ведущий и гости программы выяснят, можно ли назвать бывшую жену Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую злодейкой, которая в одиночку продумала план захвата имущества народного артиста. Ведущий Дмитрий Борисов.

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Добавлено: 22 мар 2018 в 22:51, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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