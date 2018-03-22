Путин обсудил недружественную политику Лондона с Совбезом

Российский лидер Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ обсудили ситуацию, сложившуюся в отношениях между Россией и Великобританией после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, обстановку в Сирии и положение дел в самой Российской Федерации.

«В ходе совещания был продолжен обмен мнениями в связи с недружественной и провокационной политикой Великобритании по отношению к России. Состоялся также разговор по текущим вопросам внутрироссийской социально-экономической повестки дня», — цитирует РИА Новости рассказ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Напомним, в минувший вторник Великобританию покинули российские дипломаты, высылки которых потребовала премьер-министр страны Тереза Мэй в качестве ответа на предполагаемую причастность Москвы к отравлению Скрипаля.

Сегодня СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что Еврокомиссия выпустит заявление о «высокой вероятности ответственности России» за отравление экс-офицера ГРУ и его дочери Юлии Скрипаль.