Работа над ошибками: КПРФ назначила виновного в провале Грудинина

По итогам выборов президента-2018 КПРФ провела работу над ошибками и назначила виновного в провале кандидата из народа Павла Грудинина.

Коммунисты возлагали на своего кандидата определенные надежды, но они рухнули из-за действий пресс-секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова. На совещании верхушки КПРФ в Госдуме за закрытыми дверями об этом заявил Владимир Кашин, зампредседателя ЦК КПРФ. Обухову припомнили былые просчеты и огрехи и обвинили в саботаже избирательной кампании, в сговоре с ЦИКом.

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Именно Обухов отвечает за выбор политтехнологий в партии, а также занимался юридическим сопровождением кандидата Павла Грудинина. По мнению политтехнолога Константина Калачева, этот аспект деятельности Сергея Обухова и вызывает больше всего вопросов.

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«От истории с незакрытыми счетами, была она или нет, осадок остался… Если бы штаб работал по-другому, то вряд ли произошла бы история, когда за день до голосования избирательные комиссии клеили дополнительные сведения по поводу счетов», – поделился своим мнением с «ФедералПресс» Калачев.

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Многие эксперты сходятся во мнении, что кампания Грудинина была спущена на тормозах. Новое лицо, реальные достижения в хозяйстве, социал-демократическая направленность – все это могло привести к совсем иным результатам. Учитывая, что Якутия, Приморский и Алтайский край отдали каждый более от 20 до 30% голосов за Грудинина, электоральный потенциал был крайне высок. И в тоже время, в традиционно в Орловской области, на родине лидера коммунистов Геннадия Зюганова, кандидат от КПРФ набрал всего чуть более 12% голосов против 77% действующего президента Владимира Путина.

Политолог Аббас Галлямов считает, что одной из главных ошибок КПРФ на выборах президента-2018 стало партийная косность и плохая проработка личного имиджмейкинга.

«В случае с Грудининым это было принципиально важно. Его личная история обладала колоссальным потенциалом, который не был использован», - отмечает эксперт. По мнению Галлямова, партийная риторика повисла на ногах у кандидата, как гири.

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И Галлямов, и Калачев также советуют коммунистам в будущем меньше идти на компромиссы с властью и занять более наступательную позицию. От этого зависит насколько достойно они будут выглядеть на парламентских выборах.