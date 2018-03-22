Решимость вступить в войну

Показать меню
Актуально
Авиакомпанию NordStar оштрафовали на 300 тысяч рублей - 08:22 Авиакомпанию NordStar оштрафовали на 300 тысяч рублей Минобороны России на официальном сайте ведет прямую трансляцию с пунктов - 08:28 Минобороны России на официальном сайте ведет прямую трансляцию с пунктов пропуска гумкоридоров в пригороде Дамаска Восточной Гуте В Астрахани на одной из улиц прошел кирпичный дождь - 08:35 В Астрахани на одной из улиц прошел кирпичный дождь Мэй обвинила Россию в наличии мотива и намерения отравить Скрипаля - 08:44 Мэй обвинила Россию в наличии мотива и намерения отравить Скрипаля Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах - 08:44 Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах Мемория. Иосиф Орбели - 08:44 Мемория. Иосиф Орбели Юристы Трампа предоставили спецпрокурору документы по «российскому делу» - 08:44 Юристы Трампа предоставили спецпрокурору документы по «российскому делу» Исчезнувший малайзийский Boeing «нашли» на Google-картах (ФОТО) - 08:49 Исчезнувший малайзийский Boeing «нашли» на Google-картах (ФОТО) Компания Харви Вайнштейна объявила о банкротстве - 09:29 Компания Харви Вайнштейна объявила о банкротстве Украинские силовики нарушили перемирие один раз за сутки — ДНР - 09:42 Украинские силовики нарушили перемирие один раз за сутки — ДНР На территории Черноморского флота проведет прием граждан Выездная приемная - 09:59 На территории Черноморского флота проведет прием граждан Выездная приемная Министерства обороны Российской Федерации ЦБ заступился за оштрафованного из-за санкций россиянина - 10:06 ЦБ заступился за оштрафованного из-за санкций россиянина США и Южная Корея назначили совместные учения на 1 апреля - 10:06 США и Южная Корея назначили совместные учения на 1 апреля Кабмин придумал к ЧМ-2018 новый способ регистрации в сетях Wi-Fi - 10:07 Кабмин придумал к ЧМ-2018 новый способ регистрации в сетях Wi-Fi Медведев выделил регионам 20 млрд рублей на повышение МРОТ - 10:07 Медведев выделил регионам 20 млрд рублей на повышение МРОТ Большинство опрошенных учителей России пожаловались на зарплату - 10:07 Большинство опрошенных учителей России пожаловались на зарплату В Москве начались испытания дронов в роли курьеров - 10:07 В Москве начались испытания дронов в роли курьеров
» » Решимость вступить в войну

Решимость вступить в войну


Добавлено: 22 мар 2018 в 07:36, Категория: Политика
Решимость вступить в войну

Вашингтон и его вассал Лондон готовят почву для конфликта, чтобы проверить, хватит ли у России решимости вступить в войну?

Как иначе следует интерпретировать заявление начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерала Сергея Рудского. По его словам, у России «есть достоверная информация о том, что американские инструкторы обучают ряд группировок боевиков в окрестностях города Ат-Танф с целью организовать провокации, связанные с применением химических вооружений на юге Сирии? Они готовят серию взрывов химических боеприпасов. Этот факт будет использован, чтобы обвинить правительственные вооруженные силы Башара аль-Асада. Компоненты для производства химических боеприпасов уже доставлены в южную зону деэскалации под видом гуманитарных конвоев многих НПО. Провокации будут использованы в качестве предлога для нанесения ударов со стороны Соединенных Штатов и их союзников по военной и правительственной инфраструктуре в Сирии».

Не надейтесь узнать что-нибудь об этом из полностью дискредитировавших себя западных СМИ, которые превратились в министерство пропаганды войны.

Российское правительство должно винить себя в том, что оно снова не смогло закончить работу в Сирии, а вместо этого позволило Вашингтону расширить свое присутствие в этой стране, вооружить и обучить своих наемников, предоставить им химическое оружие и подготовить свой флот для нападения на сирийские правительственные войска, с тем, чтобы не допустить дальнейшего освобождения сирийской территории.

Итак, перед нами стоит вопрос: если информация, которую сообщил генерал Рудской, верна, как намерена поступить Россия? Будет ли Москва использовать свою противоракетную оборону и превосходство в воздухе, чтобы сбивать американские ракеты и самолеты, или она стерпит эту атаку и снова ограничится тем, что осудит незаконные действия Вашингтона, заявив свой протест в ООН?

Если Россия не ответит на нападение, Вашингтон усилит давление. Раньше или позже Россия потеряет терпение, и тогда разразится война.

Если это произойдет, ограничится ли война обычными вооружениями или Вашингтон воспользуется поводом для запуска межконтинентальных баллистических ракет по России? Эти вопросы должны сейчас приходить в голову российскому руководству. Москва сталкивается с серьезной опасностью того, что пятая колонна Вашингтона внутри России, атлантисты-интеграционисты, то есть те русские в политической и деловой элите, которые считают, что Россия должна во что бы то ни стало интегрироваться в западный мир, блокируют решительные действия правительства и подставят Россию под первый ядерный удар.

До сих пор Россия позволяла себя побеждать, играя по правилам дипломатии и международного права, несмотря на тот очевидный факт, что Вашингтон эти правила игнорирует. На прошлой неделе Британия, вассал Соединенных Штатов, страна, не имеющая военного или политического значения, продемонстрировала полное презрение к России и лично к ее президенту Владимиру Путину. Другими словами, оскорбление нанесено России государством, являющимся не более чем марионеткой Вашингтонской империи. Вина за предполагаемое отравление якобы российским нервнопаралитическим газом, в самом существовании которого усомнились многие эксперты из США и Великобритании, малозначительного бывшего шпиона и его дочери, без всяких доказательств была возложена на Россию британским премьер-министром и министром иностранных дел.

Британский премьер-министр нарушила закон и международные соглашения, ратифицированные ее страной, предоставив России 24 часа для ответа на обвинение, которое не сопровождалось никакими доказательствами. Закон и конвенция требуют, чтобы сторона, выдвигающая обвинение, предоставила все имеющиеся материалы обвиняемой стороне, у которой после этого будет десять дней для оценки доказательств и ответа.

Другими словами, фактически, британское правительство отказалось соблюдать международную конвенцию, ратифицированную Британией. Более того, британский министр иностранных дел Борис Джонсон лично обвинил президента России Путина в том, что тот якобы заказал покушение на убийство незначительного бывшего шпиона. Достаточно прочесть, что прежде чем попасть в Лондон, перебежчик 6 лет сидел в российской тюрьме, чтобы понять, что никакой заинтересованности в его устранении у России не было и быть не могло.

Не удовлетворившись беспрецедентным оскорблением России и ее президента, министр обороны Британии, страны, неспособной защититься от России даже с помощью своего сюзерена, Америки, заявил в ответ на отказ России реагировать на ничем не обоснованные обвинения, что «Россия должна уйти и заткнуться».

Это было уже слишком, во всяком случае, для Министерства обороны России. Генерал Игорь Конашенков ответил: «Риторика базарной хабалки, продемонстрированная главой британского минобороны, замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции. Все это подтверждает не только недействительность обвинений, но и то, что сами обвинители – это ничтожества.

«Великая» Британия давно превратилась не только в уютное гнездо для перебежчиков со всего мира, но и в мировой центр всевозможных источников сфабрикованных новостей. Что же касается хамских слов министра обороны, вероятно, грубость – единственное оружие, имеющееся в арсенале Вооруженных сил ее Величества».

Обратите внимание на полное презрение к Британии как к военной и политической силе со стороны российского Министерства обороны. С точки зрения российских военных, британское государство, будучи вассалом Америки, является полным ничтожеством. Это говорит о том, что российские военные сосредоточены на Вашингтоне и вряд ли намерены терпеть его агентов в российском правительстве и деловых кругах, если те попытаются блокировать действия власти.

Возможно, россияне решат, что давно пора продемонстрировать свое военное превосходство, и удалят с занятых позиций не только американские ракеты и самолеты, но и флот, с которого предполагается наносить удары, переведя свои ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности? Что тогда сделал бы Вашингтон? Способно ли правительство, состоящее из хулиганов, опьяненных своим высокомерием, прийти к разумному решению? Или эти люди настолько заносчивы, что считают себя «исключительными» и «незаменимыми», и готовы обречь на смерть весь мир, включая растения, животных, птиц и всех существ, которые понятия не имеют об убийцах-лунатиках, правящих западным миром?

Не существует на Земле большей угрозы жизни, чем Вашингтон. Сдерживание его решимости уничтожить человеческую цивилизацию – величайшая проблема, с которой столкнулось человечество. Если мы потерпим неудачу, всех нас, людей и животных, ожидает смерть.

Несмотря на военное превосходство России, человечность российского правительства ставит ее в невыгодное положение, поскольку в Вашингтоне судьбой человечества никто не озабочен.

Автор, Пол Крейг Робертс — американский экономист, политический и экономический обозреватель. Кавалер Ордена Почётного легиона, республиканец, бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана.

http://mixednews.ru/archives/131028



Материалы по теме:

Российский Генштаб сообщил о подготовке США к удару по силам Асада
Генштаб: Инструкторы США готовят боевиков в САР для провокаций с химоружием
«Красная звезда» рассказывает о завершении разгрома террористической группировки ИГИЛ на территории Сирии
Генштаб РФ показал новый маршрут контрабанды нефти ИГ
Добавлено: 22 мар 2018 в 07:36, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Фанаты делают новый ремейк оригинальной Half-Life

Фанаты делают новый ремейк оригинальной Half-Life

Лавров: РФ рассчитывает на диалог с Японией по вопросам размещения ПРО США

Лавров: РФ рассчитывает на диалог с Японией по вопросам размещения ПРО США

Лавров рассказал, как американская система ПРО влияет на безопасность России

Лавров рассказал, как американская система ПРО влияет на безопасность России

На Украине объявили о взыскании с России $3,8 млн в свой бюджет?

На Украине объявили о взыскании с России $3,8 млн в свой бюджет?

Загрузка...



Лента новостей
Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Юлия Барановская и другие повеселились на дне рождения - 05:14 Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Юлия Барановская и другие повеселились на дне рождения Михаила ДруянаАнонсирован новый бесшумный компьютер - 05:09 Анонсирован новый бесшумный компьютерРоссия запустила ракету с экипажем для МКС - 04:28 Россия запустила ракету с экипажем для МКСВ Новосибирске экстренно сел самолет из-за больного пассажира - 04:02 В Новосибирске экстренно сел самолет из-за больного пассажираПесков прокомментировал звучащие в адрес РФ обвинения по делу Скрипаля - 03:14 Песков прокомментировал звучащие в адрес РФ обвинения по делу СкрипаляСтали известны возможные маршруты "Ryanair" из Украины - 02:49 Стали известны возможные маршруты Украинский телеканал уволил режиссера за показ в эфире карты без Крыма (ФОТО) - 02:45 Украинский телеканал уволил режиссера за показ в эфире карты без Крыма (ФОТО)Фигуристка Тарасова заявила, что они с Морозовым устали и физически, и психологически - 02:37 Фигуристка Тарасова заявила, что они с Морозовым устали и физически, и психологическиСТБ уволил режиссера из-за карты Украины без Крыма - 02:21 СТБ уволил режиссера из-за карты Украины без КрымаБарцокас: "Химки" вышли в плей-офф Евролиги в самом тяжелом розыгрыше турнира - 02:00 Барцокас: Украинский «Энергоатом» инициировал повышение тарифа на электроэнергию на 30% - 01:50 Украинский «Энергоатом» инициировал повышение тарифа на электроэнергию на 30%Анджелина Джоли сходила с детьми за продуктами в Лос-Анджелесе - 01:49 Анджелина Джоли сходила с детьми за продуктами в Лос-АнджелесеГлава МИД РФ Сергей Лавров начинает визит во Вьетнам - 01:37 Глава МИД РФ Сергей Лавров начинает визит во Вьетнам7 критериев выбора курсов иностранных языков в Донецке - 01:02 7 критериев выбора курсов иностранных языков в Донецке
Последние новости
Украинцам можно вешать лапшу, но мир знает правду, — в Раде пожаловались, что Украина давно - 08:02 Украинцам можно вешать лапшу, но мир знает правду, — в Раде пожаловались, что Украина давно утратила суверенитет (ВИДЕО) Решимость вступить в войну - 07:36 Решимость вступить в войну СМИ: В Москве бывший проект Полонского подключат к реновации - 07:35 СМИ: В Москве бывший проект Полонского подключат к реновации Лиам Пейн о расставании с Шерил Коул в Evening Standard - 07:21 Лиам Пейн о расставании с Шерил Коул в Evening Standard Тина Канделаки высказалась о скандале с Леонидом Слуцко - 07:21 Тина Канделаки высказалась о скандале с Леонидом Слуцко Мила Кунис о детях: «Женщины умнее мужчин» - 07:21 Мила Кунис о детях: «Женщины умнее мужчин» Джастин Бибер нашел замену Селене Гомес? - 07:21 Джастин Бибер нашел замену Селене Гомес? Отец Илона Маска объяснил, почему сын считает его воплощением зла - 07:21 Отец Илона Маска объяснил, почему сын считает его воплощением зла Евгения Феофилактова призналась, что не умеет готовить - 07:14 Евгения Феофилактова призналась, что не умеет готовить Певец Витас в пьяном виде устроил стрельбу и попал в полицию - 06:37 Певец Витас в пьяном виде устроил стрельбу и попал в полицию Конфликт Telegram и ФСБ: дело дошло до Европейского суда по правам человека - 06:30 Конфликт Telegram и ФСБ: дело дошло до Европейского суда по правам человека Подлодки ВМС США застряли во льдах Арктики во время отработки удара по России (ФОТО) - 05:49 Подлодки ВМС США застряли во льдах Арктики во время отработки удара по России (ФОТО) НЛО пролетел рядом с самолетом: пассажир опубликовал шокирующую видеозапись - 05:36 НЛО пролетел рядом с самолетом: пассажир опубликовал шокирующую видеозапись
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"