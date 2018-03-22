«Росгосстрах» отказался продлевать контракт на спонсорство чемпионата России по футболу

«Росгосстрах» решил не продлевать контракт на титульное спонсорство чемпионата России по футболу. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора компании Николауса Фрая.

Страховая компания решила отказаться от продления контракта по двум причинам. Во-первых, изменился статус «Росгосстраха» — акционером группы «Открытие» стал Центробанк, а значит, и решения о ее расходах принимает регулятор. Во-вторых, по словам гендиректора «Росгосстраха», Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) сама отказалась от института титульного спонсорства.

В РФПЛ сообщили, что у компании было преимущественное право на продление договора о титульном спонсорстве, но она им не воспользовалась. Там также подтвердили, что у лиги будет новая спонсорская стратегия, возможно, без титульного спонсора и коммерческого наименования.

«Росгосстрах» был титульным спонсором чемпионата с сентября 2015 года. По контракту компания получил право разместить свой логотип на футболках игроков, на стадионах, где проводятся матчи, и в телетрансляциях.