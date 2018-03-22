Россия и КНДР договорились о взаимодействии в транспорте, науке и образовании

Россия и КНДР по итогам заседания межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству подписали протокол, регламентирующий двустороннее взаимодействие в транспортной области, сфере науки, образования и других отраслях, сообщает посольство РФ в Пхеньяне.

Восьмое заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и КНДР прошло в Пхеньяне 21–22 марта.

Делегацию России, куда входили представители Минэкономразвития, МИД, Минтруда, Минобрнауки, Минтранса, МВД, Минприроды, Росрыболовства, других организаций и ведомств, а также коммерческих структур, возглавлял глава Минвостокразвития Александр Галушка.

«По итогам двух дней напряженной работы с корейскими коллегами подписан итоговый протокол. Документ регламентирует двустороннее взаимодействие в области транспорта, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, науки, образования и так далее», — говорится в сообщении посольства РФ в КНДР.

Отмечается, что по обоюдному мнению участников заседания, выполнение достигнутых договоренностей и рекомендаций послужит делу укрепления сотрудничества между Россией и КНДР.

В свою очередь посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что положения итогового протокола полностью соответствуют требованиям известных санкционных резолюций Совета Безопасности ООН.

Упрощение визового режима для россиян

В ходе мероприятия глава Минвостокразвития Александр Галушка в Пхеньяне предложил КНДР упростить визовый режим для россиян, сообщили в пресс-службе министерства.

«В этом году исполняется 70 лет нашим дипломатическим отношениям. Наша страна первой официально признала независимость КНДР. Примером, одной из новых точек роста двустороннего взаимодействия может стать туристическая отрасль.

Потенциальный интерес россиян к вашей стране очень высок. Предлагаю не только запланировать памятные мероприятия в честь юбилея нашего сотрудничества, но и рассмотреть правительству КНДР возможность упрощения визового режима для российских граждан», — передает слова министра пресс-служба.

Он добавил, что российская сторона уже приняла меры для упрощения въезда жителей КНДР в РФ и что российские власти рассчитывают на ответные шаги в этом направлении от руководства Северной Кореи.

«Уже в этом году жители КНДР смогут приехать по электронной визе в Анадырь, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Якутск», — сказал глава Минвостокразвития.