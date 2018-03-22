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Россия запустила ракету с экипажем для МКС


Добавлено: 22 мар 2018 в 04:28, Категория: Новости на сегодня
Россия запустила ракету с экипажем для МКС

На космодроме Байконур с Гагаринского старта состоялся успешный запуск российской ракеты Союз-ФГ с кораблем Союз МС-08. Об этом сообщает Роскосмос.

В составе экипажа корабля – космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, а также астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

На борту МКС их встретят россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи. Стыковка корабля со станцией запланирована на 23 марта.

Ранее Госкосмос Украины предложил запускать ракеты из Австралии.

Фото: скриншот видео



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Добавлено: 22 мар 2018 в 04:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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