Российские фигуристы сохранили максимальную квоту в соревнованиях пар на ЧМ-2019

МИЛАН, 22 мар - РИА Новости. Российские фигуристы смогли сохранить три квоты в парном катании для выступления на следующем чемпионате мира.

На проходящем в эти дни чемпионате мира в Милане россияне Наталья Забияко и Александр Энберт занимают на данный момент первое место, Кристина Астахова и Алексей Рогонов — пятое. Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые стали вторыми в короткой программе, пока не выступали. Произвольную программу осталось представить трем парам.

Фигуристы Тарасова и Морозов пока вторые на ЧМ, но главный бой впереди

Благодаря тому, что сумма мест двух лучших российских пар в любом случае окажется меньше 13, Россия сохранила три квоты на следующий чемпионат мира.

Чемпионат мира-2019 пройдет в Сайтаме (Япония).