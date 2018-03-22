Российские керлингистки обыграли немок на чемпионате мира в Канаде

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Женская сборная России по керлингу победила команду Германии в матче кругового турнира на чемпионате мира, который проходит в канадском городе Норт-Бей.

Встреча, состоявшаяся в среду, завершилась со счетом 6:2. Решающим стал девятый энд, который россиянки выиграли с разницей в четыре камня - 4:0.

За сборную России играли Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина и Анна Сидорова. В запасе осталась Юлия Гузиева.

Российская команда с шестью победами в восьми матчах делит третье место со сборной Южной Кореи.

В следующем матче турнира в четверг сборная России сыграет с командой Канады.