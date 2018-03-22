Российские керлингистки проиграли команде Канады на ЧМ

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Женская сборная России по керлингу проиграла команде Канады в матче кругового турнира на чемпионате мира, который проходит в канадском городе Норт-Бей.

Встреча завершилась со счетом 8:7 в пользу канадок. В составе сборной России в матче участие приняли Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиева, Анна Сидорова осталась в запасе.

Сборная Канады одержала девятую победу в девяти матчах турнира и обеспечила себе место в полуфинале, россиянки потерпели третье поражение при шести победах и занимают четвертую строчку.

Позднее в четверг команда России встретится со сборной Швеции.