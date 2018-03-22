Саранхэ - 19 выпуск - Анатолий Цой, Илья и Анна (21.03.2018)

Добавлено: 22 мар 2018 в 17:01 ,

Саранхэ 19 серия Анатолий Цой, Илья и Анна последний выпуск 21 марта. Сотни миллионов человек, от Албании до Индии, отмечают сегодня один из самых древних праздников в истории человечества – Навруз. Он символизирует приход весны и победу добра над злом. В Казахстане его празднуют на государственном уровне, целых пять дней. В Астане приготовили тысячу литров специального праздничного блюда. В каждом выпуске участникам — молодому человеку и девушке — предстоит, не сговариваясь, одинаково ответить на вопросы о привычках, недостатках и интересах друг друга. Всего героям будет задано 10 вопросов. В конце влюбленным предложат сыграть в суперигру. Три супервопроса смогут увеличить выигрыш в 3 раза.



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