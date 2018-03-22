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Саркози предъявили обвинение в коррупции


Добавлено: 22 мар 2018 в 08:57, Категория: Новости на сегодня
Саркози предъявили обвинение в коррупции

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения в рамках дела о финансировании президентской кампании 2007 года, пишет Le Monde.

Бывший глава государства обвиняется в получении взятки, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств — по версии следствия, Саркози получил деньги на ведение предвыборной кампании от ливийского лидера Муаммара Каддафи. При этом Саркози все обвинения отрицает.

В отношении Саркози введен судебный контроль, что фактически является аналогом подписки о невыезде.

Между тем сын Каддафи Саиф аль-Ислам Каддафи заявил, что располагает доказательствами того, что Николя Саркози использовал деньги из Ливии на финансирование своей президентской кампании в 2007 году: «Я говорю, что у меня есть веские улики против Саркози, и я все еще не выступал свидетелем по этому делу, а также бывший глава ливийской разведки Абдулла Сенусси, у которого есть запись первой встречи Саркози и Каддафи в Триполи до начала избирательной кампании. Также готов дать показания бывший директор Libya Investment Башир Салах, несмотря на то, что ему угрожают смертью».

Напомним, расследование началось в 2013 году, когда Саркози заподозрили в получении средств на проведение избирательной кампании от ливийского лидера Муаммара Каддафи. 20 марта текущего года экс-президента Франции задержали для допроса.



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Добавлено: 22 мар 2018 в 08:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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