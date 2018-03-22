Саркози предъявили обвинения из-за Ливии

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения по делу о финансировании его президентской кампании властями Ливии, он находится под судебным контролем, пишет газета Monde.

«Через два дня пребывания под стражей экс-президенту республики Николя Саркози в среду, 21 марта, предъявлены обвинения в руководстве пассивной коррупцией, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Саркози на автомобиле покинул здание службы по борьбе с коррупцией и налоговыми и финансовыми преступлениями (OCLCIFF), где давал показания во вторник и среду, и отправился домой в 16-й округ Парижа.

Утром во вторник стало известно, что бывший президент Франции и экс-глава партии «Республиканцы» Саркози задержан в пригороде Парижа — Нантере, в офисе OCLCIFF. Сообщалось, что он даёт показания в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года. Вскоре после полуночи он покинул Нантер, чтобы переночевать дома и вернуться наутро.

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент был Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. Два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.