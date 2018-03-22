Саркози прокомментировал обвинения в свой адрес

Судебные власти предъявили экс-президенту Франции Николя Саркози обвинения в нарушениях при финансировании его предвыборной кампании, однако не предоставили никаких доказательств. Об этом Саркози заявил le Figaro.

«Я обвинен без предъявления каких-либо материальных доказательств, а лишь по заявлениям Каддафи, его сына, его двоюродного брата, его пресс-секретаря, его бывшего премьер-министра и по заявлениям Зияда Такиеддина (французский предприниматель, – Ред)», – сказал он.

Экс-президент обвинил также бывшего лидера Ливии Каддафи и его семью в клевете. Кроме того, он назвал ложными слова Такиеддина, который в 2016 году заявил, что был посредником при передаче денег от ливийской стороны для избирательной кампании Саркози.

«В течение 24 часов содержания под стражей я пытался показать, что все доказательства, которые используются для предъявления обвинений, не существовали в действительности», – добавил Саркози.

Ранее сообщалось, что в отношении Саркози начато официальное расследование.

Фото: AP