Саша Черно стала больше думать о себе и о своём развитии

Мудрость - она такая, приходит с годами. Порой мне кажется, что если жить с позиции: «не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней», то и жить становится намного легче. Нужно всё же больше думать о себе и о своём развитии. Отношения. Хммм, в последнее время я очень сильно изменила отношение к взаимоотношениям романтичного характера. Поясню, инициатива всегда должна идти от мужчины. Если её нет, попробуй о своих желаниях говорить, если тебя не слышат - не нужно истерить и обижаться, нужно просто делать выводы. Постараться изменить ситуацию, если не получается - уходить, тк ничего не изменится. В своих отношениях мы лично провели колоссальную работу, думаю что результат вы наблюдаете каждый день на ТНТ. Желаю всем спокойствия, удачи и комфортных отношений.