Мудрость - она такая, приходит с годами. Порой мне кажется, что если жить с позиции: «не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней», то и жить становится намного легче. Нужно всё же больше думать о себе и о своём развитии. Отношения. Хммм, в последнее время я очень сильно изменила отношение к взаимоотношениям романтичного характера. Поясню, инициатива всегда должна идти от мужчины. Если её нет, попробуй о своих желаниях говорить, если тебя не слышат - не нужно истерить и обижаться, нужно просто делать выводы. Постараться изменить ситуацию, если не получается - уходить, тк ничего не изменится. В своих отношениях мы лично провели колоссальную работу, думаю что результат вы наблюдаете каждый день на ТНТ. Желаю всем спокойствия, удачи и комфортных отношений.
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Новости » Шоу-бизнес » Саша Черно стала больше думать о себе и о своём развитии
Саша Черно стала больше думать о себе и о своём развитии
Добавлено: 22 мар 2018 в 10:49, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 22 мар 2018 в 10:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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