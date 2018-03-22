СБУ объявила о задержании «шпионов» российского Генштаба

Служба безопасности Украины сообщила о задержании троих россиян, в том числе полицейского, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Сообщается, что задержанные работали на российский Генштаб.

Сотрудники СБУ задокументировали связь участников российской агентурной сети, включая передачу офицером полиции служебной информации МВД Украины. Подозреваемые также передали российским кураторам личные данные участников антитеррористической операции.



В ходе обысков в квартирах задержанных сотрудники СБУ изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их работу на спецслужбы России.



Фигурантам вменяется государственная измена. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.