В Харьковской области сотрудники контрразведки СБУ во процессуальным руководством прокуратуры области пресекли деятельность агентурно-информаторськой сети ГУ Генштаба ВС РФ.

Пресс-центр СБУ сообщает, что оперативники спецслужбы установили, что в состав сети входили трое местных жителей, один из которых был действующим офицером Нацполиции в Харьковской области.

При проведении следственных действий сотрудники СБУ задокументировали связь участников агентурной сети с ГУ Генштаба ВС РФ, а также факты передачи капитаном полиции служебной информации МВД Украины, в том числе с ограниченным доступом. Злоумышленники также передали российским кураторам личные данные участников антитеррористической операции.

Во время спецоперации правоохранители задержали участников агентурной сети. В ходе обысков по местам их проживания сотрудники СБУ изъяли вещественные доказательства, подтверждающие факт выполнения ими преступных задач в интересах спецслужб РФ.

Фигурантам дела объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Embedded video for СБУ под Харьковом разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ

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