Серьезные амбиции: звезда сериала “Секс и город” идет в большую политику

Актриса Синтия Никсон выдвинулась в губернаторы штата Нью-Йорк. 51-летняя актриса, известная по роли Миранды в сериале «Секс в большом городе», рассказала о своем решении в социальной сети Twitter. «Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я объявляю о выдвижении в губернаторы. Присоединяйтесь к нам», — написала знаменитость.Никсон претендует на выдвижение от Демократической партии. Отметим, что слухи о возможном участии Никсон в выборах ходили с 2017 года. Она также неоднократно критиковала действующего губернатора Эндрю Куомо, который собирается переизбраться в 2018 году.Кандидат определится в сентябре, а выборы губернатора Нью-Йорка пройдут 6 ноября этого года.