Силуанов предложил способ избежать повышения налогов

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным сообщил, что Минфин намерен избежать повышения налогов с помощью увеличения эффективности их сборов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В рамках наших налоговых новаций готовим предложения по созданию равных условий ведения бизнеса, с тем чтобы меньше было случаев уклонения от налогов, чтобы больше и лучше была собираемость налогов», - сказал Силуанов.



По его словам, в целом налоговое бремя не будет увеличено, однако ведомство будет работать над повышением эффективности их сборов.

Министр отметил, что за счет улучшения эффективности сбора налогов будут профинансированы задачи, поставленные президентом перед правительством в его послании 1 марта.

Силуанов рассказал, что сейчас готовятся предложения в области налогов, позволяющие увеличить прибыль предприятий, что приведет к созданию источников для инвестиций. Он также отметил, что в рамках налоговых новаций готовятся предложения по созданию равных условий ведения бизнеса для сокращения числа случаев уклонения от налогов и роста их собираемости.